исторический портал

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История оружия
Драконы в форме. Огнеметы в армии России Антон Трофимов
История оружия
Драконы в форме. Огнеметы в армии России
Антон Трофимов
Живая история
Развевающийся символ государства. Какими были флаги России
Антон Трофимов
Знаете ли вы?
На оленях против Гитлера
Владимир Иванов
Герои на все времена
Эпопея парохода «Челюскин»
Антон Трофимов
Знаете ли вы?
Как Дюма-отец по России путешествовал
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Источники
Подлинники – о нацистских преступлениях в Европе
Как это было?
Бухенвальдское восстание. Кто освободил крупнейший концлагерь рейха
Антон Трофимов

День в истории

18 апреля 1946 года в Женеве начался процесс по роспуску Лиги Наций

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18 апреля 2020, 11:19

Столичные археологи отреставрировали находки из «Зарядья» и Пушкинского музея

Более 200 находок, сделанных на территории столичного ГМИИ им. Пушкина и в парке «Зарядье», были отреставрированы археологами Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

17 апреля 2020, 18:34

Станцию метро в Москве предложили переименовать в честь маршала Конева

Общественный совет при Министерстве обороны РФ направил главе ведомства Сергею Шойгу обращение с просьбой переименовать станцию столичного метро «Пражская». Об этом сообщает ТАСС.

17 апреля 2020, 17:05

Выставка о борьбе государств-союзников с нацизмом пройдет онлайн

Выставочный зал федеральных архивов готовит онлайн-выставку «Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Материалы к выставке уже можно найти на сайте фонда «Связь эпох».

17 апреля 2020, 15:16

Для ветерана ВОВ провели персональный парад

В честь фронтовика Михаила Чечулина из Екатеринбурга силами Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ был проведен персональный парад. О событии пишет «Российская газета».

17 апреля 2020, 10:45

Найдено подтверждение заселения Западной Сибири из Предуралья

Полевые работы 2019 года на территории севера Западной Сибири подтвердили гипотезу о том, что палеолитический человек 90 тысяч лет назад мигрировал из Предуралья на территорию Нижней Оби.  

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Читайте об уникальных образцах Отечественного оружия и боевой техники в нашей новой подборке

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ЕГЭ. Внутренняя политика Ивана III. Часть 2

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Русские первопроходцы

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Отчет "Культура в России 2012-2019"
Исторические субботы

Ближайшие лекции

18 марта 2020, 12:00

В связи с запретом на проведение в Москве и Московской области культурных и досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек, проведение цикла лекций «Исторические субботы» приостановлено до 16 апреля 2020 года


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Диковины при дворе Ивана III и Василия III
Боевые действия на Советско-германском и Западном фронте осенью 1944 года: сравнительный анализ
Сигизмунд Герберштейн: русский мир глазами венского дипломата
Японские планы войны против СССР: от Халхин-Гола до «Кантокуэна»

Энциклопедия «Всемирная история»

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Российское военно-историческое общество

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17 апреля 2020 Владимир Долгих награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Московский городской Совет ветеранов) Владимир Долгих награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
16 апреля 2020 В РВИО рассказали с чем столкнулась Красная Армия при штурме Берлина

16 апреля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны началась Берлинская стратегическая наступательная операция, целью которой было разгромить основные силы немецких групп армий "Висла" и "Центр", овладеть Берлином, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников. Об особенностях операции, о лучшей военной машине в истории человечества, о милосердии победителей и мифах о потерях Красной Армии РИА Новости рассказал Помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.  
16 апреля 2020 Владимир Мединский посоветовал читать классику и смотреть позитивное кино во время самоизоляции

Помощник Президента РФ, доктор исторических наук Владимир Мединский прочел онлайн-лекцию «Эпидемии. В истории и культуре». Главными слушателями лекции стали студенты Российского института театрального искусства - ГИТИСа, по просьбе которых организовано мероприятие.
16 апреля 2020 РВИО опубликовало архивы к 75-летию Берлинской наступательной операции

Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященных освобождению Красной Армией европейских стран. Данная часть материалов приурочена к 16 апреля - дню 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции. 

15 апреля 2020 Музей военной формы РВИО запустил проект «Щукинцы читают о войне»
15 апреля 2020 За Знаменем вернулись внуки
14 апреля 2020 В РВИО поддержали перенос Дня окончания Второй мировой на 3 сентября
14 апреля 2020 В Вене установили стелы с именами считавшихся пропавшими 170 красноармейцев

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Герасимов Григорий

Возвращение культуры народу

Министерством культуры РФ выпущен официальный отчет «Культура в России 2012–2019». Выбранный временной интервал ясно говорит о том, что в документе подводятся итоги деятельности ведомства под руководством Владимира Ростиславовича Мединского.  В отчете только...

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Александр Григорьев

Сказ о том, как Алексей Венедиктов в Екатеринбург ездил свой собственный...

В ноябре сего года под эгидой «Эха Москвы» вышел очередной, одиннадцатый номер журнала «Дилетант», заглавной его темой стал Пакт Молотова – Риббентропа.  Номерок и тема вышли так себе – ничего интересного, ни фактов новых, ни новых идей. Однако...

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Вадим Щербатых

Курсанты-дзержинцы - герои Чудского озера

Географические особенности западных границ Советского Союза, изобиловавших крупными реками и озёрами, обусловили развитие в 1930-х годах в составе вооружённых сил СССР таких специфических формирований, как речные и озёрные военные флотилии. Опыт использования аналогичных подразделений...

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