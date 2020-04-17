исторический портал

18 апреля 2020, 11:19
Столичные археологи отреставрировали находки из «Зарядья» и Пушкинского музея
Более 200 находок, сделанных на территории столичного ГМИИ им. Пушкина и в парке «Зарядье», были отреставрированы археологами Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
17 апреля 2020, 18:34
Станцию метро в Москве предложили переименовать в честь маршала Конева
Общественный совет при Министерстве обороны РФ направил главе ведомства Сергею Шойгу обращение с просьбой переименовать станцию столичного метро «Пражская». Об этом сообщает ТАСС.
17 апреля 2020, 17:05
Выставка о борьбе государств-союзников с нацизмом пройдет онлайн
Выставочный зал федеральных архивов готовит онлайн-выставку «Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Материалы к выставке уже можно найти на сайте фонда «Связь эпох».
17 апреля 2020, 15:16
Для ветерана ВОВ провели персональный парад
В честь фронтовика Михаила Чечулина из Екатеринбурга силами Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ был проведен персональный парад. О событии пишет «Российская газета».
17 апреля 2020, 10:45
Найдено подтверждение заселения Западной Сибири из Предуралья
Полевые работы 2019 года на территории севера Западной Сибири подтвердили гипотезу о том, что палеолитический человек 90 тысяч лет назад мигрировал из Предуралья на территорию Нижней Оби.
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18 марта 2020, 12:00
В связи с запретом на проведение в Москве и Московской области культурных и досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек, проведение цикла лекций «Исторические субботы» приостановлено до 16 апреля 2020 года
Председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Московский городской Совет ветеранов) Владимир Долгих награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
16 апреля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны началась Берлинская стратегическая наступательная операция, целью которой было разгромить основные силы немецких групп армий "Висла" и "Центр", овладеть Берлином, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников. Об особенностях операции, о лучшей военной машине в истории человечества, о милосердии победителей и мифах о потерях Красной Армии РИА Новости рассказал Помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Помощник Президента РФ, доктор исторических наук Владимир Мединский прочел онлайн-лекцию «Эпидемии. В истории и культуре». Главными слушателями лекции стали студенты Российского института театрального искусства - ГИТИСа, по просьбе которых организовано мероприятие.
Российское военно-историческое общество продолжает публикацию документов Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященных освобождению Красной Армией европейских стран. Данная часть материалов приурочена к 16 апреля - дню 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции.
Возвращение культуры народу
Министерством культуры РФ выпущен официальный отчет «Культура в России 2012–2019». Выбранный временной интервал ясно говорит о том, что в документе подводятся итоги деятельности ведомства под руководством Владимира Ростиславовича Мединского. В отчете только...Читать далее
Сказ о том, как Алексей Венедиктов в Екатеринбург ездил свой собственный...
В ноябре сего года под эгидой «Эха Москвы» вышел очередной, одиннадцатый номер журнала «Дилетант», заглавной его темой стал Пакт Молотова – Риббентропа. Номерок и тема вышли так себе – ничего интересного, ни фактов новых, ни новых идей. Однако...Читать далее
Курсанты-дзержинцы - герои Чудского озера
Географические особенности западных границ Советского Союза, изобиловавших крупными реками и озёрами, обусловили развитие в 1930-х годах в составе вооружённых сил СССР таких специфических формирований, как речные и озёрные военные флотилии. Опыт использования аналогичных подразделений...Читать далее