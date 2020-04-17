исторический портал

18 апреля 2020, 11:19 Столичные археологи отреставрировали находки из «Зарядья» и Пушкинского музея Более 200 находок, сделанных на территории столичного ГМИИ им. Пушкина и в парке «Зарядье», были отреставрированы археологами Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

17 апреля 2020, 18:34 Станцию метро в Москве предложили переименовать в честь маршала Конева Общественный совет при Министерстве обороны РФ направил главе ведомства Сергею Шойгу обращение с просьбой переименовать станцию столичного метро «Пражская». Об этом сообщает ТАСС.

17 апреля 2020, 17:05 Выставка о борьбе государств-союзников с нацизмом пройдет онлайн Выставочный зал федеральных архивов готовит онлайн-выставку «Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Материалы к выставке уже можно найти на сайте фонда «Связь эпох».

17 апреля 2020, 15:16 Для ветерана ВОВ провели персональный парад В честь фронтовика Михаила Чечулина из Екатеринбурга силами Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ был проведен персональный парад. О событии пишет «Российская газета».